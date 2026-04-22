كأس التحدي الآسيوي - عموري يصنع ثنائية ويقود الكويت إلى النهائي

قاد عمرو عبد الفتاح "عموري" فريقه الكويت الكويتي للتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بالفوز على موراس يونايتد القيرغيزستاني بنتيجة 2-1.

وصنع اللاعب المصري ثنائية فريقه الكويتي للتأهل إلى النهائي القاري للبطولة التي تساوي (دوري المؤتمر الأوروبي) في قارة آسيا.

وسبق أن ارتدى عموري قمصان المصري والجونة والإسماعيلي السابق وطلائع الجيش في الدوري المصري.

وتقدم الفريق القيرغيزستاني بهدف في الدقيقة 36 وتعادل محمد مرهون من صناعة عموري في الدقيقة 45+3.

وفي بداية الشوط الثاني سجل مهدي برحمة الهدف الثاني من صناعة موري ليتأهل الفريق الكويتي للنهائي.

وسيلتقي الكويت مع سافاي ريينج بطل كامبوديا في المباراة النهائية يوم 13 مايو المقبل.

البطولة التي حملت اسم كأس الرئيس من قبل لم يحققها أي فريق من غرب آسيا في الفترة من 2005 وحتى 2014.

وعادت البطولة من جديد الموسم الماضي وحقق أركاداج التركمانستاني لقب النسخة الماضية بشكلها الجديد.