بعد 6 مباريات دون فوز.. سيراميكا يزاحم ثلاثي القمة عقب الانتصار على سموحة

استعاد سيراميكا كليوباترا سكة الانتصارات في الدوري المصري بعد التعثر بـ 6 مباريات متتالية.

وتغلب سيراميكا كليوباترا على سموحة بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب.

وافتتح صديق أوجولا الترتيب مبكرا في الثانية 38 لصالح سيراميكا كليوباترا.

ونجح أيمن موكا في قتل المباراة بالدقيقة 93 بعدما سجل ثاني أهداف سيراميكا كليوباترا.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع وبفارق 3 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب.

كسر سلسلة التعثر

منذ انتصار سيراميكا كليوباترا على غزل المحلة في 5 فبراير الماضي تعثر الفريق بست مباريات متتالية بالمسابقة.

وخسر سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز قبل أن يتعادل في 5 مباريات متتالية.

إذ تعادل سيراميكا أمام كل من الإسماعيلي ووادي دجلة والبنك الأهلي والأهلي وإنبي على التوالي.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مباراته المقبلة أمام المصري يوم 1 مايو في الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على اللقب.

وابتعد سيراميكا كليوباترا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه على المركز الرابع.