حمزة الجمل: كنا الأقرب للفوز على المصري.. وهدفنا المنافسة على المربع الذهبي

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 21:52

كتب : FilGoal

حمزة الجمل - مدرب إنبي

أوضح حمزة الجمل المدير الفني لـ إنبي هدف فريقه بعد التعادل مع المصري في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال الجمل المدير الفني عبر أون سبورت: "أشكر اللاعبين، بذلوا جهدا كبيرا أمام فريق كبير، كنا الأقرب للفوز بفضل الفرص والاستحواذ كما كان التنظيم وضغط داخل الملعب على أعلى مستوى".

وأضاف "أهدرنا فرصة تحقيق نتيجة إيجابية لكن الأداء والتنظيم كانا أفضل، وأشكر اللاعبين الشباب على الناحية الفنية".

وأردف "هدفنا أن ننافس على المربع الذهبي، ومن ضمن الأهداف تحقيق الأداء الجيد وحققنا 5 نقاط في أول 3 جولات من المرحلة النهائية، وهو أكثر من 50% رغم المشاركة بلاعبين شباب".

وأتم "خسرنا نقطتين بعدما أهدرنا فرصا محققة خاصة في اللقاء وهذه هي كرة القدم".

وخطف المصري التعادل أمام إنبي بهدفين لكل فريق ليصبح التعادل الثاني على التوالي لكل فريق.

ورفع إنبي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس بينما المصري في المركز السادس برصيد 34 نقطة.

ويحل إنبي ضيفا على الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

بينما يواجه المصري فريق سموحة بنفس اليوم.

