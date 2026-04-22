انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) سيلتا فيجو.. انتصار ثمين

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 21:22

كتب : FilGoal



يوفر FilGoal.com نقل مباشر لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الجولة 33 المقدمة عن الجولة 32 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السابع برصيد 44 نقطة.

نهاية المباراة

ق56: إلغاء الهدف لوجود تسلل

ق55: جووووووووووووول ثاني لبرشلونة فيران توريس

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق40: جوووووووووووول أول لبرشلونة لامين يامال

ق39: ضربة جزاء لبرشلونة

ق39: خطيرة من داني أولمو تمر بجوار المرمى

ق29: خطيرة من لامين يامال

ق1: خطيرة من لامين يامال ترد بفرصة خطيرة لسيلتا فيجو

بداية المباراة

