مصدر مقرب من إبراهيم عادل لـ في الجول: نورشيلاند ليس "كوبري" للأهلي.. وهذا هدف اللاعب

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 21:19

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - نورشيلاند ضد بروندبي

نفى مصدر مقرب من إبراهيم عادل انتقال اللاعب إلى نورشيلاند الدنماركي كـ (كوبري) تمهيدا لانضمامه إلى الأهلي.

إبراهيم عادل

النادي : نورشيلاند

الأهلي

وانتقل إبراهيم عادل إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة من الجزيرة الإماراتي بداية من فبراير الماضي.

وقال مصدر مقرب من إبراهيم عادل لـ FilGoal.com: "الانتقال إلى الأهلي؟ نورشيلاند لم يحسم قراره النهائي بشأن بند شراء اللاعب خاصة وأن لديه متسع من الوقت".

أخبار متعلقة:
وشدد المصدر "الأولوية مازالت استمرار اللاعب في الاحتراف الأوروبي".

وكشف "بالتأكيد نورشيلاند ليس (كوبري) من أجل الانتقال إلى الأهلي وإلا كان اللاعب وافق من الأساس على الانتقال للقلعة الحمراء في يناير الماضي".

واختتم المصدر تصريحاته "إبراهيم عادل ينظر لما حققه محمد صلاح ومحمد النني وما عليه عمر مرموش الآن، لذلك يضع خطوة العودة إلى مصر خطوة أخيرة حتى مع صعوبات عدم التأقلم في الدنمارك".

وخاض إبراهيم عادل 5 مباريات مع نورشيلاند في الدوري الدنماركي وساهم في ثلاثة أهداف.

وسجل إبراهيم عادل هدفين في الدوري الدنماركي بجانب صناعة هدف آخر.

الأهلي نورشيلاند إبراهيم عادل
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527787/مصدر-مقرب-من-إبراهيم-عادل-لـ-في-الجول-نورشيلاند-ليس-كوبري-للأهلي-وهذا-هدف-اللاعب