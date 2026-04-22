7 مباريات بلا انتصار.. نانت يسقط أمام سان جيرمان ويقترب من الهبوط بمشاركة مصطفى محمد

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 21:19

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - باريس سان جيرمان

سقط نانت بقيادة الدولي المصري مصطفى محمد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام باريس سان جيرمان في المباراة المؤجلة من الجولة 29.

وتأجلت المباراة بسبب خوض باريس سان جيرمان مباراة حاسمة أمام تشيلسي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا بنتيجة 8-2.

وسجل ثلاثية سان جيرمان كل من: خفيتشا كفاراتسخيليا هدفين، وديزيري دوي.

تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي للمباراة الثانية ضد باريس سان جيرمان كومباني: سنخوض معركة في نصف نهائي أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان كوناتي: الخسارة من باريس سان جيرمان نتيجة غير عادلة تشكيل باريس سان جيرمان - ثلاثي هجومي أمام ليفربول.. وحكيمي أساسي

وشارك مصطفى محمد في المباراة حتى الدقيقة 65.

ورفع باريس رصيده إلى النقطة 66 في صدارة الدوري الفرنسي وبفارق 4 نقاط عن لانس وصيف الدوري.

وتجمد رصيد نانت عند النقطة 20 في المركز 17 ويبتعد بفارق 5 نقاط عن أوكسير صاحب المركز 16 الذي سيلعب مباراة فاصلة مع ثالث الدرجة الأولى للاستمرار في الدوري الفرنسي أو الهبوط.

وافتتح الجورجي التسجيل أولا لسان جيرمان في الدقيقة 13 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل على ماركينوس مدافع الفريق الباريسي.

وعزز ديزيري دوي تقدم باريس بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بـ 8 دقائق من تسديدة مميزة على يمين حارس المرمى بعد تمريرة من أشرف حكيمي.

وسجل كفارا الهدف الثالث لسان جيرمان والثاني له في المباراة بعد انطلاق الشوط الثاني بخمس دقائق من صناعة عثمان ديمبلي.

وبهذه الهزيمة وصل نانت للمباراة السابعة بدون تحقيق انتصار 4 هزائم و2، بينما عوض باريس سان جيرمان سقوطه في الجولة الماضية أمام ليون وعاد لطريق الانتصارات.

وينتظر نانت 4 مباريات فقط لنهاية الموسم الحالي ومحاولة الابتعاد عن الهبوط.

فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي تقرير: إيطاليا وأنديتها مهددين بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية للتدخل الحكومي تقرير: إنتر غير متورط في الفضيحة الجديدة للكرة الإيطالية
فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أيك السويدي يتقدم بعرض لضم أمادي 25 دقيقة | ميركاتو
ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
