7 مباريات بلا انتصار.. نانت يسقط أمام سان جيرمان ويقترب من الهبوط بمشاركة مصطفى محمد

سقط نانت بقيادة الدولي المصري مصطفى محمد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام باريس سان جيرمان في المباراة المؤجلة من الجولة 29.

وتأجلت المباراة بسبب خوض باريس سان جيرمان مباراة حاسمة أمام تشيلسي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا بنتيجة 8-2.

وسجل ثلاثية سان جيرمان كل من: خفيتشا كفاراتسخيليا هدفين، وديزيري دوي.

وشارك مصطفى محمد في المباراة حتى الدقيقة 65.

ورفع باريس رصيده إلى النقطة 66 في صدارة الدوري الفرنسي وبفارق 4 نقاط عن لانس وصيف الدوري.

وتجمد رصيد نانت عند النقطة 20 في المركز 17 ويبتعد بفارق 5 نقاط عن أوكسير صاحب المركز 16 الذي سيلعب مباراة فاصلة مع ثالث الدرجة الأولى للاستمرار في الدوري الفرنسي أو الهبوط.

وافتتح الجورجي التسجيل أولا لسان جيرمان في الدقيقة 13 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل على ماركينوس مدافع الفريق الباريسي.

وعزز ديزيري دوي تقدم باريس بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بـ 8 دقائق من تسديدة مميزة على يمين حارس المرمى بعد تمريرة من أشرف حكيمي.

وسجل كفارا الهدف الثالث لسان جيرمان والثاني له في المباراة بعد انطلاق الشوط الثاني بخمس دقائق من صناعة عثمان ديمبلي.

وبهذه الهزيمة وصل نانت للمباراة السابعة بدون تحقيق انتصار 4 هزائم و2، بينما عوض باريس سان جيرمان سقوطه في الجولة الماضية أمام ليون وعاد لطريق الانتصارات.

وينتظر نانت 4 مباريات فقط لنهاية الموسم الحالي ومحاولة الابتعاد عن الهبوط.