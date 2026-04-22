جنابري: مررت بأيام صعبة بعد إصابتي.. وسأدعم منتخب ألمانيا في كأس العالم من المنزل

كشف سيرج جنابري جناح بايرن ميونيخ صعوبة الأيام الماضية بعد تلقيه خبر الإصابة وابتعاده عن المشاركة في كأس العالم 2026.

وأعلن بايرن ميونيخ عن إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الضامة، مما يعني غيابه من 3 لـ 4 شهور وعدم لحاقه بكأس العالم 2026.

وقال جنابري عبر حسابه على "انستجرام": "الأيام القليلة الماضية كانت صعبة في استيعابها، موسم مع بايرن ميونخ لا يزال فيه الكثير للعب من أجله بعد حسم لقب آخر في الدوري الألماني خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وواصل "أما بالنسبة لحلم كأس العالم مع منتخب ألمانيا لكرة القدم، فقد انتهى للأسف بالنسبة لي، وسأدعم اللاعبين من المنزل".

وأتم "الآن حان وقت التركيز على التعافي والعودة من أجل فترة الإعداد للموسم الجديد، شكرا على جميع الرسائل".

وشارك جنابري أمام فرايبورج في مباراته الأخيرة في الدوري الألماني والتي انتهت بتحقيق بايرن انتصارا مثيرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا حول إصابة جنابري: "أشعر بالأسف، إنه خبر سيء في نهاية الموسم مع وجود مباريات كبيرة قادمة، كنا على تواصل بالأمس وأخبرته أننا ندعمه وسنستمر في فعل ذلك بأفضل شكل ممكن ليعود قريبا للملاعب".

View this post on Instagram A post shared by Serge Gnabry (@sergegnabry)

جنابري أحد العناصر التي كان من المتوقع مشاركتها بشكل أساسي مع ألمانيا بكأس العالم.

وشارك جنابري منذ بداية الموسم في 37 مباراة بقميص بايرن ميونيخ وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 11.

وتوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني رقم 35 في تاريخ الفريق الألماني بعدما حقق الانتصار أمام شتوتجارت 4-2 الجولة الماضية على ملعب أليانز آرينا.

وسيخوض بايرن ميونيخ مباراة هامة أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض منتخب ألمانيا كأس العالم في المجموعة الخامسة التي تضم كل من: كوراساو، وكوت ديفوار، والإكوادور.

وسينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمباراة المكسيك وجنوب إفريقيا كإفتتاح مكرر من كأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا، وسيقام لأول مرة في ثلاث دول مختلفة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.