كيكي سيتيين: الهزيمة أمام بايرن ضربة كبيرة دفعت ثمنها في مسيرتي التدريبية

أوضح كيكي سيتيين مدرب برشلونة السابق أن الهزيمة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا كانت الليلة التي دفع ثمنها كثيرا في مسيرته التدريبية. كيكي سيتيين النادي : بايرن ميونيخ برشلونة دوري أبطال أوروبا

وقال كيكي سيتيين في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كانت نتيجة مباراة برشلونة أمام بايرن ميونيخ 8-2 في لشبونة هي القشة التي قصمت ظهر البعير في الوضع الذي كان يمر به النادي، والذي كان عليّ أن أدفع ثمنها في مسيرتي التدريبية".

وواصل "في الظروف التي توليت فيها المسؤولية، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد، صحيح أن حادثا وقع، وهو أمر يحدث في كرة القدم، وقد أنهى فترتي هناك، وكان من الممكن أن ينهي أي مدرب آخر".

وأردف "لو كنت أعلم ما سيحدث، لوقعت على تدريب الفريق مجددا، لأنها فرصة تحدث مرة واحدة في العمر لتدريب لاعبين مثل الذين دربتهم، وفي نادٍ كان في ذلك الوقت الأفضل في العالم".

وواصل "لقد تجاوزت الأمر بالكامل، ولم يترك لدي أي صدمة على الإطلاق، البرازيل خسرت على أرضها 1-7 أمام ألمانيا في كأس العالم 2014".

وأتم "الأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة فقط، بل بنادٍ عمره أكثر من مئة عام، والأهم هو تركه في أفضل حال ممكن".

وحقق بايرن ميونيخ آنذاك انتصارا كبيرا أمام برشلونة وهو الأكبر في تاريخ الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 8-2.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ وقتها كل من: توماس مولر هدفين، وفيليبي كوتينيو هدفين، وإيفان بيريزيتش، وسيرج جنابري، وجوشوا كيميتش، وروبرت ليفاندوفسكي.

وتوج بايرن ميونيخ آنذاك بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ الفريق البافاري.

وتولى كيكي سيتيين تدريب برشلونة من 13 يناير 2020 ورحل عن تدريب الفريق 17 أغسطس 2020.

وخاض برشلونة تحت قيادته في 25 مباراة محققا الانتصار في 16 مباراة وتعادل في 4 مباريات، وتعرض لـ5 هزائم.