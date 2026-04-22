القسم الثاني (ب) - بلقاس سيتي يواجه الأولمبي في مرحلة الترقي لـ دوري المحترفين

تحدد أول طرفين في ملحق الترقي من القسم الثاني (ب) للصعود لـ دوري المحترفين الموسم المقبل.

وتصدر بلقاس سيتي المجموعة الثالثة (أ) فيما حصد الأولمبي صدارة المجموعة الثالثة (ب).

وسيقام نهائي الترقي من مباراتي ذهاب وإياب لحسم أول المتأهلين لدوري المحترفين.

وجاءت نتائج الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثالثة (أ) لدوري القسم الثاني (ب)

منية النصر 1-0 دكرنس

الشنواني 0-1 بيلا

كفر الشيخ 2-1 بايونيرز

صيد المحلة 3-3 نبروه

سمنود 1-1 بني عبيد

بلقاس سيتي 2-0 بسيون

م ش كوم حمادة 1-1 شربين

وجاءت نتائج المجموعة الثالثة (ب) كالتالي

طلائع الأسطول 3-0 الحرية

المجد 0-0 سبورتنج

اصحاب الجياد 2-1 بدر

الحمام 1-1 دلفي

دمنهور 2-1 أبو المطامير

الرجاء 3-0 الزهور

الهلال 4-2 الإسكندرية للبترول

ويتصدر بلقاس سيتي المجموعة الثالثة (أ) برصيد 50 نقطة قبل جولة على النهاية.

فيما يحتل الأولمبي المركز الأول في المجموعة الثالثة (ب) برصيد 54 نقطة قبل جولة أيضا على النهاية.