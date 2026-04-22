أسطورة بايرن لـ في الجول: يجب على صلاح البقاء في أوروبا.. وهذا النادي يناسبه

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 18:00

كتب : عبد الرحمن شريف

كلاوس أوجنتالر

يرى كلاوس أوجنتالر أسطورة بايرن ميونيخ أن محمد صلاح جناح ليفربول من الأفضل له أن الاستمرار في أوروبا والابتعاد عن فكرة اللعب في الدوري السعودي حاليا.

وقال كلاوس في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "يجب على صلاح البقاء في أوروبا، ويمكنه الانتقال إلى السعودية لاحقا".

وواصل "بايرن ميونيخ يحتاج دائما إلى لاعبين جيدين، لذا هو خيار مناسب للفريق".

أخبار متعلقة:
وأعلن صلاح نهاية مسيرته مع ليفربول بعد 9 مواسم بنهاية الموسم الجاري.

وعن قدرة بايرن ميونيخ في تحقيق دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قال: "نلعب حاليا بشكل جيد، لذا فرصنا تبدو قوية، لكن باريس سان جيرمان يمثل تحديا كبيرا جدا لنا".

وواصل "الفريق قوي للغاية، لكن هناك فرقا آخرى تمتلك أيضا فرصة المنافسة".

وأتم "كل مباراة صعبة للغاية، لكن لدينا فريق جيد جدا ومدرب مميز، يقود بايرن في الطريق الصحيح".

ويستعد بايرن ميونيخ للقاء باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

من هو كلاوس أوجنتالر؟

بدأ مسيرته كلاعب مع فريق فيلشوفن 1975، وانتقل إلى ناشئين بايرن ميونيخ 1976، وتم تصعيده للفريق الأول عام 1977 واستمر مع الفريق الأول حتى اعتزل كرة القدم عام 1991.

وحقق مع بايرن ميونيخ 7 ألقاب دوري ألماني، و3 ألقاب كأس ألمانيا، ولقبين سوبر ألماني.

وخاض مع منتخب ألمانيا 27 مباراة صنع 4 أهداف فقط، وتوج بكأس العالم عام 1990.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/527766/أسطورة-بايرن-لـ-في-الجول-يجب-على-صلاح-البقاء-في-أوروبا-وهذا-النادي-يناسبه