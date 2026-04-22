أبو زهرة: إحالة شكوى ثلاثي الأهلي بحق وفا للجنة الحكام.. ونرحب بكل من ينتمي للقلعة الحمراء

كشف مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن إحالة شكوى ثلاثي الأهلي بحق محمود وفا إلى لجنة الحكام.

وشدد أبو زهرة على الترحيب باستقبال كل من ينتمي للنادي الأهلي وما جرى سابقا نتيجة عدم التنسيق بالشكل الكافي.

وقال مصطفى أبو زهرة في تصريحات صحفية: "تمت إحالة شكوى ثلاثي الأهلي، محمد الشناوي ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات بحق محمود وفا حكم مواجهة سيراميكا كليوباترا إلى لجنة الحكام لاستدعاء الحكم داخليا".

وأوضح "وذلك هو المتبع لنظر كل ما جاء بالشكوى بما يحفظ حقوق كل الأطراف".

وشدد "ما جرى عند استقبال وفد الأهلي جاء نتيجة عدم التنسيق الكافي، ويرحب الاتحاد المصري دوما باستقبال كل من ينتمي للنادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير وكل الأندية المصرية".

واختتم أبو زهرة تصريحاته "يظل اتحاد الكرة بيتا للجميع بما يحقق الصالح العام للمنتخبات الوطنية وكرة القدم".

وتواجد وفد من النادي الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة لمقر اتحاد الكرة لحضور جلسة الاستماع قبل انهيارها في 12 أبريل.

وانهارت جلسة الاستماع لعدم حضور من كان مصرحا لهم بالتواجد في المنطقة الفنية للمباراة.

وغادر وفد النادي الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام جلسة الاستماع لمحادثات الحكام لمباراة سيراميكا كليوباترا بناء على طلب الأهلي.

