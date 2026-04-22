انتهت في الدوري - المصري (2)-(2) إنبي.. نهاية المباراة

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 16:55

كتب : FilGoal

ميدو جابر يحتفل بهدف المصري في إنبي

يستضيف المصري فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل إنبي المركز الخامس برصيد 34 نقطة بينما المصري في المركز السادس برصيد 33 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

--------------------

نهاية المباراة

ق77 جوووول التعادل عن طريق منذر طمين

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 جووووول أقطاي عبد الله بعد خطأ قاتل

ق41 جوووول ميدو جابر من ركلة جزاء

ق39 ركلة جزاء لصالح المصري بعد لمسة يد

ق36 تسديدة قوية من محمد شريف حتحوت لكن في القائم الأيمن

ق34 هدوء بعد الهدف

ق4 جووووول أول لإنبي عن طريق محمد شريف حتحوت

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري إنبي
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527763/انتهت-في-الدوري-المصري-2-2-إنبي-نهاية-المباراة