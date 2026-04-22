مباشر الدوري - المصري (1)-(2) إنبي.. الشوط الثاني

يستضيف المصري فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل إنبي المركز الخامس برصيد 34 نقطة بينما المصري في المركز السادس برصيد 33 نقطة.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 جووووول أقطاي عبد الله بعد خطأ قاتل

ق41 جوووول ميدو جابر من ركلة جزاء

ق39 ركلة جزاء لصالح المصري بعد لمسة يد

ق36 تسديدة قوية من محمد شريف حتحوت لكن في القائم الأيمن

ق34 هدوء بعد الهدف

ق4 جووووول أول لإنبي عن طريق محمد شريف حتحوت

انطلاق المباراة