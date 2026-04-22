قائمة برشلونة - ليفاندوفسكي ويامال في الهجوم أمام سيلتا فيجو.. واستمرار غياب رافينيا

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب مساء اليوم الأربعاء ضد سيلتا فيجو.

ويلتقي برشلونة مع سيلتا فيجو بالجولة 33 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد فرينكي دي يونج، بينما يستمر غياب رافينيا بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - تشافي إسبارت.

الوسط: جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - تومي ماركيز.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - روني بردغجي.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.