قائمة برشلونة - ليفاندوفسكي ويامال في الهجوم أمام سيلتا فيجو.. واستمرار غياب رافينيا

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 16:19

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة - ريال أوفييدو

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب مساء اليوم الأربعاء ضد سيلتا فيجو.

ويلتقي برشلونة مع سيلتا فيجو بالجولة 33 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد فرينكي دي يونج، بينما يستمر غياب رافينيا بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
ريال مدريد يتجاوز ألافيس بثنائية ويتمسك بأمل ملاحقة برشلونة مؤتمر فليك: هدفي هو تجديد عقدي مع برشلونة.. وسنحاول التتويج بأبطال أوروبا كادينا سير: برشلونة لم يقدم عرضا لتجديد عقد ليفاندوفسكي تقرير: لياو يدخل في دائرة اهتمامات برشلونة.. وهذه رغبة اللاعب

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - تشافي إسبارت.

الوسط: جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - تومي ماركيز.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - روني بردغجي.

لا يتوفر وصف.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة الدوري الإسباني سيلتا
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: المحكمة تؤيد براءة نيمار وبرشلونة في قضية انتقاله مؤتمر أربيلوا: أتمنى استمرار فينيسيوس لسنوات طويلة.. وهدفنا الفوز بالمباريات الباقية ريال مدريد يتجاوز ألافيس بثنائية ويتمسك بأمل ملاحقة برشلونة انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) ألافيس تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام ألافيس.. وعودة تشواميني قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني.. واستمرار غياب أسينسيو وكورتوا ضد ألافيس مؤتمر فليك: هدفي هو تجديد عقدي مع برشلونة.. وسنحاول التتويج بأبطال أوروبا كادينا سير: برشلونة لم يقدم عرضا لتجديد عقد ليفاندوفسكي
أخر الأخبار
الثاني على التوالي لكل فريق.. التعادل يحسم مواجهة المصري ضد إنبي دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - بادجي يعود لقيادة سموحة.. وثلاثي في هجوم سيراميكا كليوباترا 3 دقيقة | الدوري المصري
فان دايك: ليفربول في حاجة لقادة جدد بعد رحيل صلاح وروبرتسون 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
القسم الثاني (ب) - بلقاس سيتي يواجه الأولمبي في مرحلة الترقي لـ دوري المحترفين 34 دقيقة | القسم الثاني
بعد رقم سلبي منذ 114 عاما.. تشيلسي يعلن إقالة روسينيور 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: كيفو يسعى لتجديد عقد تشالهان أوجلو 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر سيتي يلتزم الصمت بشأن أنباء رحيل ستونز 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي للمباراة الثانية ضد باريس سان جيرمان 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/527762/قائمة-برشلونة-ليفاندوفسكي-ويامال-في-الهجوم-أمام-سيلتا-فيجو-واستمرار-غياب-رافينيا