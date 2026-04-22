تشكيل المصري - عودة دغموم.. واستمرار غياب صلاح محسن ضد إنبي

أعلن عماد النحاس مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إنبي.

ويلتقي المصري مع إنبي على ملعب السويس الجديد بالجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل عودة عبد الرحيم دغموم بعد تعافيه من الإصابة التي غاب بسببها عن مباراة بيراميدز.

بينما يستمر غياب صلاح محسن بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي - محمد هاشم - خالد صبحي - أحمد أيمن منصور.

الوسط: محمود حمادة - بونير موجيشا.

أمامهما: ميدو جابر - عبد الرحيم دغموم - محمد الشامي.

الهجوم: منذر طمين.

بينما يقود أقطاي عبد الله تشكيل إنبي برفقة حامد عبد الله ومحمد حتحوت في خط الهجوم.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

الحارس: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: حازم تمساح - محمد شرقية. أحمد صبيحة - مروان داوود

الوسط: أحمد العجوز - علي محمود - محمد جولدي.

الهجوم: محمد حتحوت - حامد عبد الله - أقطاي عبد الله.

ويحتل المصري حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن إنبي صاحب المركز الخامس.