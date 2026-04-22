للمرة الأولى في تاريخها.. فرنسا تستضيف كأس العالم لكرة السلة 2031

تستضيف فرنسا للمرة الأولى في تاريخها منافسات كأس العالم لكرة السلة نسخة 2031.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة منح فرنسا تنظيم كأس العالم 2031 بشكل رسمي.

وتستضيف ليل وليون وباريس مباريات النسخة الحادية والعشرين من الحدث العالمي، على أن تقام الأدوار النهائية في العاصمة باريس.

World Cup is coming to France 🇫🇷 🏆 The FIBA Central Board has assigned the hosting rights of the FIBA Basketball World Cup 2031 to France. Three French cities - Lille, Lyon and Paris - will host the World Cup from August 29 to September 14, 2031, with the final phase to be… pic.twitter.com/SxXOpQPaZE — FIBA Basketball (@FIBA) April 22, 2026

وتقام النسخة المقبلة من البطولة في قطر التي تستضيف أول نهائيات على الأراضي العربية بين 27 أغسطس و12 سبتمبر 2027، والثالثة توالياً في القارة الآسيوية بعدما أقيمت نسخة 2019 في الصين والتي تلتها عام 2023 في الفليبين واليابان وإندونيسيا.

وبعدما توجت الولايات المتحدة بلقبيها الرابع والخامس عامي 2010 و2014، توجت إسبانيا بقلبها الثاني عام 2019 على حساب الأرجنتين، وألمانيا بلقبها الأول عام 2023 على حساب صربيا.

ويبقى حصول فرنسا على المركز الثالث في النسختين الماضيتين أفضل نتيجة له في كأس العالم لكرة السلة، لكنها توجت بطلة لأوروبا عام 2013.

فيما وقع الخيار على اليابان لاستضافة نسخة 2030 من مونديال السيدات.