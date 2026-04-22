للمرة الأولى في تاريخها.. فرنسا تستضيف كأس العالم لكرة السلة 2031

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 15:09

كتب : محمود حمدي

تستضيف فرنسا للمرة الأولى في تاريخها منافسات كأس العالم لكرة السلة نسخة 2031.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة منح فرنسا تنظيم كأس العالم 2031 بشكل رسمي.

وتستضيف ليل وليون وباريس مباريات النسخة الحادية والعشرين من الحدث العالمي، على أن تقام الأدوار النهائية في العاصمة باريس.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة في قطر التي تستضيف أول نهائيات على الأراضي العربية بين 27 أغسطس و12 سبتمبر 2027، والثالثة توالياً في القارة الآسيوية بعدما أقيمت نسخة 2019 في الصين والتي تلتها عام 2023 في الفليبين واليابان وإندونيسيا.

وبعدما توجت الولايات المتحدة بلقبيها الرابع والخامس عامي 2010 و2014، توجت إسبانيا بقلبها الثاني عام 2019 على حساب الأرجنتين، وألمانيا بلقبها الأول عام 2023 على حساب صربيا.

ويبقى حصول فرنسا على المركز الثالث في النسختين الماضيتين أفضل نتيجة له في كأس العالم لكرة السلة، لكنها توجت بطلة لأوروبا عام 2013.

فيما وقع الخيار على اليابان لاستضافة نسخة 2030 من مونديال السيدات.

