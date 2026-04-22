عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا

غاب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس التي تستعد لمواجهة ستراسبورج.

ويستعد نيس لمواجهة ستراسبوج مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس فرنسا.

وشهدت القائمة غياب محمد عبد المنعم للمباراة الثانية على التوالي.

وكان عبد المنعم قد تواجد في قائمة مباراة واحدة لنيس منذ بداية الموسم الحالي كانت ضد لو هافر.

كأس فرنسا قد يكون هو بوابة نيس للوصول لبطولة الدوري الأوروبي حال الفوز بها خلال الموسم المقبل مع احتلال الفريق لمركز متأحر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وكان الاعب قد تعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجلس عبد المنعم لأول مرة منذ ما يقارب العام على مقاعد بدلاء نيس ضد لو هافر.

مدافع الأهلي السابق خاض عدة مباريات ودية مع نيس، كما شارك لدقائق في مباراة منتخب مصر الودية ضد السعودية الشهر الماضي.

ولكن لم يشارك عبد المنعم حتى الآن في أي مباراة رسمية مع نيس منذ تعافيه من الإصابة.