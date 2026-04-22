اتحاد الكرة الإماراتي يعلن تضامنه مع شباب الأهلي بعد أزمة نصف نهائي أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تضامنه مع نادي شباب الأهلي دبي بعد الأزمة التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني.

وتأهل فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه على شباب الأهلي الإماراتي بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة ضمن نصف النهائي.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان:

"يؤكد اتحاد الإمارات لكرة القدم دعمه لنادي شباب الأهلي في أي خطوة يتخذها من أجل الحفاظ على حقوقه، داعياً الاتحاد الآسيوي إلى اختيار أطقم حكام مناسبين للبطولات التي ينظمها على صعيد الأندية أو المنتخبات الوطنية، ومواكبة التطور الذي تشهده كرة القدم على مستوى العالم من كافة النواحي التنظيمية والفنية والتحكيمية بما يضمن العدالة للجميع"

"وأشار اتحاد الكرة إلى أنه يحرص على حفظ حقوق أنديته ويساندها في كل المحافل، وسيقف بقوة إلى جانب الخطوات التي يتخذها نادي شباب الأهلي تجاه الأحداث التي رافقت مباراته أمام نادي ما تشيدا زيلفيا الياباني في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة، وسيقدم له كل أنواع الدعم والمساندة"

"وعبر اتحاد الكرة عن تضامنه الشديد مع نادي شباب الأهلي الذي كان يطمح لمواصلة مشواره في البطولة، فهو يمتلك كل مقومات النجاح وتحقيق الإنجاز".

وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرا، بعد 12 دقيقة من البداية، عندما استغل يوكي سوما خطأ مدافع شباب الأهلي بوجدان بلانيتش في إعادة الكرة، لينفرد ويسجل بسهولة في الشباك.

لكن الإثارة الحقيقية جاءت في الدقائق الأخيرة، بعدما نجح شباب الأهلي في تسجيل هدف التعادل عن طريق جيليرمي بالا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتدخل الحكم ويلغي الهدف وسط جدل واسع، بداعي تنفيذ رمية التماس بشكل غير قانوني قبل اكتمال عملية التغيير وخروج أحد لاعبي الفريق الياباني.

قرار الإلغاء أشعل اعتراضات لاعبي شباب الأهلي، الذين اعتبروا الهدف صحيحا، بينما تمسك الحكم بقراره ليحرم الفريق الإماراتي من التعادل في اللحظات الحاسمة.

شووف | بعد اللجوء لتقنية الفيديو.. الحكم يلغي هدف تعادل شباب الأهلي الإماراتي أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني.. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

وبهذا الفوز، يضرب ماتشيدا زيلفيا موعدا مع الأهلي حامل اللقب في المباراة النهائية، المقررة السبت المقبل على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، التي تستضيف الأدوار الإقصائية بنظام التجمع.

فريق ماتشيدا سيواجه أهلي جدة حامل اللقب في نهائي البطولة يوم السبت 25 أبريل.

الفريق الياباني صعد من الدرجة الثانية بعدما حصد لقب الدرجة الثانية في عام 2023.

وتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2026 في مشاركته الأولى بالبطولة.