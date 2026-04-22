مؤتمر أربيلوا: أتمنى استمرار فينيسيوس لسنوات طويلة.. وهدفنا الفوز بالمباريات الباقية

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 11:27

كتب : FilGoal

أربيلوا

شدد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على رغبته في استمرار فينيسيوس جونيور مع الفريق لعدة سنوات.

ألفارو أربيلوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف بالجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كان لدى ألافيس الكثير على المحك، كنا قادمين من خيبة أمل كبيرة وهذه كانت أول مباراة، لم يكن الأمر سهلا والآن نتطلع إلى المباراة التالية في إشبيلية ضد منافس كبير وملعب رائع".

أخبار متعلقة:
وواصل "سنخوض 3 مبارات متتالية خارج ملعبنا جميعهم صعبين مثل كل مباريات خارج الأرض، ولذلك علينا أن نبذل جهدا أكبر إذا أردنا الحصول على أي شيء".

وأكمل "سعيد بتتويج فريق الشباب، هذا ما كان النادي يهدف له لفترة طويلة، عملت مع ذلك الجيل وأنا سعيد لأجلهم ولأجل الأكاديمية بالكامل".

وأردف "صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس؟ هذه ليست أول مرة تحدث لنا، هو يلعب دائما في الأوقات الصعبة، لا يمكننا إنكار رغبته لفعل أكثر، هو لاعب شجاع ويشعر بتواصل عميق مع شعار النادي وقميصه، سعيد لأن الجماهير كافئته بتحية".

وتابع "كامافينجا بخير، لقد عاد ليجعل لعبه يتحدث، هو لاعب يملك شخصية كبيرة، وعندما نحتاجه يتواجد، هو لاعب مهم سواء بدأ المباراة أو دخل كبديل".

وعن تبديل بيلينجهام قال: "في المباراة الماضية ضد بايرن ميونيخ لعب 90 دقيقة بعد عودته من الإصابة، ولا أريد المخاطرة قبل مباراة الجمعة، كان يريد الاستمرار ولعب وقت أكثر، ولا يجب أن نعطي ذلك الأمر أهمية كبيرة".

واستمر "لدينا 6 مباريات متبقة ونريد الفوز بهم، نعرف أن كل مباراة يتم احتسابها ونركز على ما نحتاج لتحسينه كمجموعة، ويجب أن نكون قادرين على القتال في كل مباراة مهما كان الخصم".

وأضاف "حتى ينتهي الأمر حسابيا، فنحن سنقاتل على بطولة الدوري".

وأتم "تجديد عقد فينيسيوس؟ هذا سؤال لا يخصني، أتمنى استمراره في ريال مدريد لسنوات عديدة".

وقلص ريال مدريد الفارق مع برشلونة متصدر الدوري مؤقتا إلى 6 نقاط.

ريال مدريد الدوري الإسباني ألفارو أربيلوا
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/527745/مؤتمر-أربيلوا-أتمنى-استمرار-فينيسيوس-لسنوات-طويلة-وهدفنا-الفوز-بالمباريات-الباقية