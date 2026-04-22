مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي
الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 10:32
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم جولة جديدة من مباريات مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 22 أبريل والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
المصري × إنبي.. 5:00 مساء - أون سبورت.
سموحة × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - أون سبورتس ماكس.
الدوري الإنجليزي
بورنموث × ليدز.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
بيرنلي × مانشستر سيتي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإسباني
إلتشي × أتلتيكو مدريد.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
ريال سوسيداد × خيتافي.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
برشلونة × سيلتا فيجو.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان × نانت.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
كأس فرنسا
ستراسبورج × نيس.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
كأس إيطاليا
أتالانتا × لاتسيو.. 9:00 مساء.
كأس ألمانيا
باير ليفركوزن × بايرن ميونيخ.. 8:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.
كأس البرتغال
بورتو × سبورتنج لشبونة.. 9:45 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا