مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 10:32

كتب : FilGoal

تنطلق اليوم جولة جديدة من مباريات مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 22 أبريل والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

المصري × إنبي.. 5:00 مساء - أون سبورت.

سموحة × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - أون سبورتس ماكس.

الدوري الإنجليزي

بورنموث × ليدز.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

بيرنلي × مانشستر سيتي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإسباني

إلتشي × أتلتيكو مدريد.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

ريال سوسيداد × خيتافي.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

برشلونة × سيلتا فيجو.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × نانت.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس فرنسا

ستراسبورج × نيس.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

كأس إيطاليا

أتالانتا × لاتسيو.. 9:00 مساء.

كأس ألمانيا

باير ليفركوزن × بايرن ميونيخ.. 8:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

كأس البرتغال

بورتو × سبورتنج لشبونة.. 9:45 مساء.

