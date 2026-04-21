مصيلحي: رحيل أبو فريخة صدمة للسلة المصرية.. ولم أرغب في منافسته يوما

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 22:56

كتب : FilGoal

عمرو مصيلحي - مجدي أبو فريخة - كرة سلة

أعرب عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن حزنه وصدمته بعد رحيل مجدي أبو فريخة الرئيس السابق.

وتوفى مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة السابق.

وتولى مصيلحي رئاسة الاتحاد في نوفمبر 2024 بعد الفوز أمام أبو فريخة في الانتخابات.

وقال عمرو مصيلحي عبر قناة مودرن: "كرة السلة المصرية تعرضت لصدمة كبيرة برحيل مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد السابق، وهو خبر حزين لنا جميعا وتعلمنا منه الكثير طوال الفترة الماضية".

وشدد باكيا "ياريتني ما دخلت انتخابات قصاده، والله ما كنت عايز أنزل وكان عشرة عُمر من فترة طويلة"

وأوضح مصيلحي "كنت أتمنى أن يسلمني أبو فريخة راية رئاسة الاتحاد دون تنافس بيننا، دائما ما كنت بجانبه ولم أرغب أن يكون هناك تنافس أبدا".

وكشف "بالنسبة لي هو رئيس الاتحاد المصري للسلة حتى الآن ودائما ما أتواصل معه وأحصل منه على النصيحة".

واختتم مصيلحي تصريحاته "الاتحاد المصري لكرة السلة في حداد بكل تأكيد، ويتم الترتيب لبعض الأمور لتكريمه قبل إعلانها".

وكان أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة منذ 2017.

ورحل أبو فريخة عن منصبه في نوفمبر 2024.

إذ يتولى عمرو مصيلحي رئاسة الاتحاد المصري حاليا بعد الفوز في الانتخابات على أبو فريخة.

ويتقدم FilGoal.com بالعزاء لأسرة الراحل ويتمنى له الرحمة والمغفرة.

كرة سلة عمرو مصيلحي مجدي أبو فريخة
