مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) ألافيس.. لونين يتألق

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 21:24

كتب : FilGoal

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس على ملعب سانيتاجو برنابيو بالجولة 33 المقدمة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة وبفارق 9 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يحتل ألافيس المركز الـ 17 برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

ق 78: تسديدة قوية من توني مارتينيز تصدى لها لونين ببراعة.

ق 63: نزول كاربخال وكامافينجا بدلا من ترنت ألكسندر أرنولد وتشاوميني.

ق 59: خروج أردا جولر وبيلنجهام ونزول ماستانتونو وبراهيم دياز.

ق 50: جووووول فينيسيوس يسجل بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

ق 48: حارس ألافيس يتألق ويتصدى لرأسية قوية من تشاوميني.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 1-0

ق 45: إصابة ميليتاو والجهاز الطبي يطلب استبداله ونزول روديجر بدلا منه

ق 44: كرة عرضية من بيلنجهام لعبها ميليتاو بصعوبة اصطدمت بالعارضة لتخرج من الملعب.

ق 32: تسديدة صاروخية من ترنت ألكسندر أرنولد ذهبت أعلى العارضة بقليل.

ق 30: جووووول مبابي يسجل الأول لريال مدريد بعد تسديدته اصطدمت بالدفاع لتغير اتجاهها لتسكن الشباك.

ق 23: ضربة حرة لريال مدريد على حدود منطقة الجزاء سددها أرنولد ولكن اصطدمت بالحائط البشري لتتحول إلى ركنية.

ق 8: تسديدة قوية من بيلنجهام اصطدمت بدفاع ألافيس لتتحول إلى ركنية لصالح ريال مدريد.

ق 2: انفراد أنخيل بيريز لاعب ألافيس ولكن مرر الكرة عرضية ليبعدها كاريراس عن مناطق الخطورة.

بداية المباراة

