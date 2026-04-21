بعد جدل تحكيمي.. ماتشيدا الياباني يضرب موعدا مع أهلي جدة في نهائي أبطال آسيا للنخبة

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 21:17

كتب : FilGoal

ماتشيدا - شباب أهلي دبي - دوري أبطال آسيا للنخبة

تأهل فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه على شباب الأهلي الإماراتي بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة ضمن نصف النهائي.

وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرا، بعد 12 دقيقة من البداية، عندما استغل يوكي سوما خطأ مدافع شباب الأهلي بوجدان بلانيتش في إعادة الكرة، لينفرد ويسجل بسهولة في الشباك.

لكن الإثارة الحقيقية جاءت في الدقائق الأخيرة، بعدما نجح شباب الأهلي في تسجيل هدف التعادل عن طريق جيليرمي بالا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتدخل الحكم ويلغي الهدف وسط جدل واسع، بداعي تنفيذ رمية التماس بشكل غير قانوني قبل اكتمال عملية التغيير وخروج أحد لاعبي الفريق الياباني.

قرار الإلغاء أشعل اعتراضات لاعبي شباب الأهلي، الذين اعتبروا الهدف صحيحا، بينما تمسك الحكم بقراره ليحرم الفريق الإماراتي من التعادل في اللحظات الحاسمة.

وبهذا الفوز، يضرب ماتشيدا زيلفيا موعدا مع الأهلي حامل اللقب في المباراة النهائية، المقررة السبت المقبل على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، التي تستضيف الأدوار الإقصائية بنظام التجمع.

فريق ماتشيدا سيواجه أهلي جدة حامل اللقب في نهائي البطولة يوم السبت 25 أبريل.

الفريق الياباني صعد من الدرجة الثانية بعدما حصد لقب الدرجة الثانية في عام 2023.

وتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2026 في مشاركته الأولى بالبطولة.

مواعيد مباريات الثلاثاء 21 أبريل.. ريال مدريد في الدوري وإنتر في نصف نهائي الكأس مدرب فيسيل كوبي: يوجد فارق كبير بين الكرة اليابانية والسعودية يايسله: كنا نستطيع تسجيل المزيد في فيسيل كوبي للمرة الثانية على التوالي.. أهلي جدة إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة انتهت أبطال آسيا للنخبة - أهلي جدة (2)-(1) فيسيل كوبي تقرير: زيادة مقاعد السعودية واليابان.. توزيع جديد للأندية المشاركة في بطولات آسيا مواعيد مباريات الإثنين 20 أبريل 2026.. أبطال آسيا ونهائي كأس مصر لسيدات السلة جيسوس: نتعامل بجدية مع دوري أبطال آسيا 2
تقرير: ليفربول يتحرك لضم كولو مواني لتعويض رحيل صلاح 5 دقيقة | ميركاتو
طائرة - زينة العلمي: واجهنا ضغوطات أمام قرطاج.. وجمهور الأهلي سر ظهورنا بشكل أفضل 9 دقيقة | كرة طائرة
أول المتأهلين.. أبها يعود للدوري السعودي بعد غياب 3 سنوات 18 دقيقة | سعودي في الجول
البطل يواصل الهبوط.. ليستر سيتي إلى الدرجة الثالثة في إنجلترا 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 33 دقيقة | الدوري المصري
مدرب مصطفى محمد.. إيقاف خليلوزيتش 4 مباريات 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهزيمة الخامسة على التوالي.. تشيلسي يسقط أمام برايتون بثلاثية 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصيلحي: رحيل أبو فريخة صدمة للسلة المصرية.. ولم أرغب في منافسته يوما 49 دقيقة | كرة سلة
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
