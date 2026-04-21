تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام ألافيس.. وعودة تشواميني

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 20:14

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

يقود الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور هجوم ريال مدريد في مواجهة ديبورتيفو ألافيس.

ويلتقي ريال مدريد مع ألافيس على ملعب سانيتاجو برنابيو بالجولة 33 من الدوري الإسباني.

وعاد أوريلين تشواميني للتواجد في تشكيل ريال مدريد بعد غيابه عن مواجهة بايرن ميونيخ بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - إيدير ميليتاو - ديان هويسين - ألفارو كاريراس

الوسط: جود بيلنجهام - فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني

الهجوم: أردا جولر - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

وعلى مقاعد البدلاء: سيرجيو ميستري - داني كاربخال - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا - جونزالو جارسيا - - داني سيبايوس - فران جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو - تياجو تيباريش

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة وبفارق 9 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يحتل ألافيس المركز الـ 17 برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

