في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع ياسين منصور وعبد الحفيظ.. والقرارات المنتظرة

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 19:49

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - ياسين منصور - سيد عبد الحفيظ

انتهى الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع ياسين منصور نائب الرئيس وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة لاتخاذ بعض القرارات الخاصة بقطاع الكرة.

وعلم FiGoal.com أن الثلاثي الذي يتولى الإشراف على الكرة اتخذ عدة قرارات ضمن هيكلة قطاع الكرة في النادي.

وأن هذه القرارات والتي سيتم الإعلان عنها جاءت كالآتي:

أخبار متعلقة:
بعد ارتباطه بالأهلي.. مصدر مقرب من بوجلبان يكشف لـ في الجول حقيقة رحيله عن تونس الأولمبي

1- إلغاء منصب المدير الرياضي بداية من الموسم المقبل

2- تغيير شامل في قطاع الناشئين في النادي، مع وجود ثنائي إدارة فنية أجنبي، مدير فني للفرق وآخر للبراعم

3- الإعلان عن تفاصيل إعادة هيكلة قطاع الكرة الناشئية بنهاية الموسم

4- تغييرات إدارية في نادي دلفي وأكاديمية النادي الأهلي

5- الاجتماع لم يتطرق لأي أمور تخص الفريق الأول

6- تم الاستقرار على تولي عصام سراج الدين منصب مدير التعاقدات

7- تشكيل لجنة كشافين تضم أنيس بوجلبان وأعضاء آخرين أجانب

وحصل الأهلي على يومين راحة عقب مواجهة زد الودية بناء على قرار من يس توروب.

ولن يلعب الأهلي خلال الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري "باي".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بالجولة الرابعة من الدوري المصري على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.

وجمع الأهلي 44 نقطة حتى الآن.

نرشح لكم
عودة أحمد حسام لتدريبات الزمالك الجماعية بعد ارتباطه بالأهلي.. مصدر مقرب من بوجلبان يكشف لـ في الجول حقيقة رحيله عن تونس الأولمبي الخطيب يجتمع بـ منصور وعبد الحفيظ لتقييم ما يخص قطاع كرة القدم بمشاركة محمود وفا.. تأهيل مكثف للحكام قبل جولات الحسم في الدوري حتى السعة الكاملة.. غزل المحلة يوفر تذاكر مجانية لجماهيره أمام بتروجت حسام حسن أمام مجلس النواب: الجمهور المصري يشجع المنتخب أكثر من الأندية خبر في الجول - ثلاثي بيراميدز يتماثل للشفاء قبل مواجهة الزمالك مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نقترب من تعيين مدير فني برتغالي للتخطيط للكرة المصرية
أخر الأخبار
عودة أحمد حسام لتدريبات الزمالك الجماعية 28 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام ألافيس.. وعودة تشواميني 51 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع ياسين منصور وعبد الحفيظ.. والقرارات المنتظرة ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: أندية إنجلترا ترفض تطبيق نظام "بديل VAR" ساعة | الدوري الإنجليزي
بتواجد الحضري.. منتخب الناشئين يواصل تحضيراته لكأس أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
وفاة مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة المصري السابق ساعة | رياضات أخرى
بعد ارتباطه بالأهلي.. مصدر مقرب من بوجلبان يكشف لـ في الجول حقيقة رحيله عن تونس الأولمبي ساعة | الدوري المصري
فيتور ريس يكشف عن رغبته في العودة إلى مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
