في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع ياسين منصور وعبد الحفيظ.. والقرارات المنتظرة

انتهى الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع ياسين منصور نائب الرئيس وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة لاتخاذ بعض القرارات الخاصة بقطاع الكرة.

وعلم FiGoal.com أن الثلاثي الذي يتولى الإشراف على الكرة اتخذ عدة قرارات ضمن هيكلة قطاع الكرة في النادي.

وأن هذه القرارات والتي سيتم الإعلان عنها جاءت كالآتي:

1- إلغاء منصب المدير الرياضي بداية من الموسم المقبل

2- تغيير شامل في قطاع الناشئين في النادي، مع وجود ثنائي إدارة فنية أجنبي، مدير فني للفرق وآخر للبراعم

3- الإعلان عن تفاصيل إعادة هيكلة قطاع الكرة الناشئية بنهاية الموسم

4- تغييرات إدارية في نادي دلفي وأكاديمية النادي الأهلي

5- الاجتماع لم يتطرق لأي أمور تخص الفريق الأول

6- تم الاستقرار على تولي عصام سراج الدين منصب مدير التعاقدات

7- تشكيل لجنة كشافين تضم أنيس بوجلبان وأعضاء آخرين أجانب

وحصل الأهلي على يومين راحة عقب مواجهة زد الودية بناء على قرار من يس توروب.

ولن يلعب الأهلي خلال الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري "باي".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بالجولة الرابعة من الدوري المصري على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.

وجمع الأهلي 44 نقطة حتى الآن.