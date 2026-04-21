وفاة مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة المصري السابق

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 19:40

كتب : FilGoal

مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة

توفى مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة السابق.

وكان أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة منذ 2017.

ورحل أبو فريخة عن منصبه في نوفمبر 2024.

إذ يتولى عمرو مصيلحي رئاسة الاتحاد المصري حاليا بعد الفوز في الانتخابات على أبو فريخة.

ويتقدم FilGoal.com بالعزاء لأسرة الراحل ويتمنى له الرحمة والمغفرة.

