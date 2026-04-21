بعد ارتباطه بالأهلي.. مصدر مقرب من بوجلبان يكشف لـ في الجول حقيقة رحيله عن تونس الأولمبي

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 19:21

كتب : عمرو نبيل

أنيس بوجلبان مدرب المصري

كشف مصدر مقرب من أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق عن حقيقة رحيله عن تدريب منتخب تونس بعد ارتباطه مؤخرا بالعمل في النادي الأهلي.

وارتبط بوجلبان مؤخرا بالعمل في إدارة الكاشفين بالنادي الأهلي "اسكاوتنج".

وقال مصدر مقرب من أنيس بوجلبان لـFilGoal.com : "لا توجد نية للرحيل عن تدريب منتخب تونس الأولمبي قبل خوض منافسات دورة تولون في فرنسا".

وأضاف "بوجلبان قد يتخذ خطوة جديدة في مسيرته عقب نهاية البطولة في شهر يونيو المقبل".

وتقام دورة تولون الودية في فرنسا بين يومي 31 مايو و13 يونيو بمشاركة المنتخب الأولمبي التونسي.

وتأتي دورة تولون ضمن تحضيرات المنتخبات الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وسبق لبوجلبان تدريب الصفاقسي التونسي واتحاد بن قردان.

وكان بوجلبان قد قاد تدريب المصري خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2025، لعب خلالهم 10 مباريات.

وخلال مسيرته كلاعب سبق لصاحب الـ 47 عاما أن لعب بصفوف الأهلي خلال موسمين.

وأنهى بوجلبان مسيرته كلاعب بصفوف الإفريقي التونسي في عام 2010.

