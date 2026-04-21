الخطيب يجتمع بـ منصور وعبد الحفيظ لتقييم ما يخص قطاع كرة القدم

اجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالثنائي ياسين منصور نائب الرئيس وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة لمناقشة ما يخص قطاع الكرة.

وناقش الخطيب مع الثنائي تقييمه للمرحلة الماضية فيما يخص قطاع كرة القدم.

كما تحدث معهما على الرؤية الكاملة للمرحلة المقبلة بما يحقق أهداف النادي وطموحاته على كافة المستويات.

وحصل الأهلي على يومين راحة عقب مواجهة زد الودية بناء على قرار من يس توروب.

ولن يلعب الأهلي خلال الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري "باي".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بالجولة الرابعة من الدوري المصري على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.

وجمع الأهلي 44 نقطة حتى الآن.