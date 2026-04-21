القسم الثاني (ب) – بورفؤاد والنصر يقتربان من الترقي.. وهبوط الشرقية للدخان

اقترب نادي النصر من التأهل لدورة الترقي بدوري القسم الثاني (ب) المؤهل لدوري المحترفين، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية الدور الأول للمسابقة.

وتعادل النصر مع المستقبل 1-1 في الجولة 27 من المسابقة، ليرفع رصيده إلى النقطة 52 في صدارة المجموعة الثانية (أ).

كذلك يقترب بورفؤاد من التأهل لدروة الترقي بعدما فاز على الشرقية 2-1، ليرفع رصيده إلى النقطة 62 في المركز الأول بالجموعة الثانية (ب).

وتأكد هبوط الشرقية للدخان من المجموعة الثانية (أ) ويحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.

كما تأكد هبوط نجمة سيناء، شباب القزازين، شباب النجوم و6 أكتوبر، نادي الشمس، حلوان العام، وسرس الليان، لدوري القسم الثالث.

وجاءت نتائج المجموعة الثانية ب كالآتي:

الزرقا 2-0 نجمة سيناء

النصر بالعريش 2-2 العبور

المريخ 3-2 مركز شباب القزازين

الشرقية 1-2 بورفؤاد

مركز شباب النجوم 0-6 قرية عامر

6 أكتوبر برمانة 1-4 الرباط والأنوار

رع 0-0 منتخب السويس

وبذلك يكون ترتيب المجموعة كالآتي:

1- بورفؤاد 62 نقطة

2- العبور بالقليوبية 59 نقطة

3- المريخ 55 نقطة

4- قرية عامر 47 نقطة

5- نادي رع 44 نقطة

وجاءت نتائج المجموعة الثانية أ كالآتي:

ليفيلز 1-0 بنها

الشمس 1-1 النجوم

الشرطة 0-1 دياموند

مصر للتأمين 0-0 القناطر الخيرية

حلوان 1-0 الشرقية للدخان

نادي جي 3-0 سرس الليان

المستقبل 1-1 النصر

وبذلك يكون ترتيب المجموعة كالآتي:

1- النصر 52 نقطة

2- القناطر الخيرية 50 نقطة

3- اتحاد الشرطة 47 نقطة

4- نادي جي 46 نقطة

5- ليفيلز 44 نقطة