بينهم "متأهل واحد للمونديال".. في الجول يكشف 3 منتخبات أوروبية مرشحة لمواجهة مصر وديا

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 18:26

كتب : محمد جمال

منتخب مصر

برز اسم 3 منتخبات ضمن المرشحين لمواجهة مصر ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وعلم FilGoal.com أن منتخبات بولندا والتشيك وروسيا، مرشحون لمواجهة مصر في يونيو المقبل استعدادا للمونديال.

منافس مصر - إنفانتينو: منتخب إيران سيشارك بالتأكيد في كأس العالم بدلا من مصر.. منتخب المغرب يلاقي النرويج وديا قبل كأس العالم منتخب مصر يصطدم بثنائي عربي في نهائيات أمم إفريقيا للناشئين

ويتواجد المنتخب التشيكي في كأس العالم في المجموعة الأولى إلى جانب المكسيك، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية.

فيما لم يتأهل منتخبا بولندا وروسيا إلى كأس العالم.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب المصري مباراته الودية، قبل السفر إلى أمريكا لمواجهة البرازيل وديا يوم 6 يونيو قبل انطلاق البطولة.

وذكر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب "المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام أحد المنتخبات الأوروبية قبل السفر إلى المونديال، إلى جانب مباراة قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل."

ويجتمع هاني أبو ريدة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يوم 23 مايو المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المعسكر الإعدادي.

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم 2026
بينهم "متأهل واحد للمونديال".. في الجول يكشف 3 منتخبات أوروبية مرشحة لمواجهة مصر وديا ساعة | منتخب مصر
