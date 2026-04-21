أبو ريدة: المنتخب قد يحتاج 50 دقيقة طيران بين مقر الإقامة وملاعب التدريب في كأس العالم

كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، عن تحديات لوجستية تواجه المنتخب المصري في كأس العالم المقبل.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال أبو ريدة خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب "مشاركة المنتخب في كأس العالم المقبلة ستشهد تحديات لوجستية كبيرة نظرا لإقامة البطولة في 3 دول وهو ما يستلزم تنقلات قد تصل إلى 50 دقيقة بالطيران بين مقر الإقامة وملاعب المباريات في دور المجموعات، بعكس مونديال قطر."

وأضاف رئيس اتحاد الكرة "خطة إعداد المنتخب لكأس العالم تسير وفق برنامج متكامل بالتنسيق مع الجهاز الفني."

وتابع "المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام أحد المنتخبات الأوروبية قبل السفر إلى المونديال، إلى جانب مباراة قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل."

وأعلن أبو ريدة موعد اجتماعه مع الجهاز الفني لمنتخب مصر يوم 23 مايو لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المعسكر التحضيري.

وعبر عن ثقته في قدرات الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الكرة المصرية، قائلاً "اللاعبون رجال وقت الشدائد."

وأتم أبو ريدة "سعيد بوجود التوأم على رأس الجهاز الفني للمنتخب في كأس العالم بعد مشاركتهما كلاعبين، والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهخود لتحقيق إنجاز للكرة المصرية."

ويقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.