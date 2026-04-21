أبو ريدة: المنتخب قد يحتاج 50 دقيقة طيران بين مقر الإقامة وملاعب التدريب في كأس العالم

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 17:58

كتب : هاني العوضي

هاني أبو ريدة

كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، عن تحديات لوجستية تواجه المنتخب المصري في كأس العالم المقبل.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال أبو ريدة خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب "مشاركة المنتخب في كأس العالم المقبلة ستشهد تحديات لوجستية كبيرة نظرا لإقامة البطولة في 3 دول وهو ما يستلزم تنقلات قد تصل إلى 50 دقيقة بالطيران بين مقر الإقامة وملاعب المباريات في دور المجموعات، بعكس مونديال قطر."

بسبب ما بدر منه من تجاوزات.. أبو ريدة يقرر إحالة السيد مراد عضو لجنة الحكام للتحقيق أبو ريدة يسلم الحكام الشارة الدولية أبو ريدة: كان الله في عون الحكام المصريين

وأضاف رئيس اتحاد الكرة "خطة إعداد المنتخب لكأس العالم تسير وفق برنامج متكامل بالتنسيق مع الجهاز الفني."

وتابع "المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام أحد المنتخبات الأوروبية قبل السفر إلى المونديال، إلى جانب مباراة قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل."

وأعلن أبو ريدة موعد اجتماعه مع الجهاز الفني لمنتخب مصر يوم 23 مايو لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المعسكر التحضيري.

وعبر عن ثقته في قدرات الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الكرة المصرية، قائلاً "اللاعبون رجال وقت الشدائد."

وأتم أبو ريدة "سعيد بوجود التوأم على رأس الجهاز الفني للمنتخب في كأس العالم بعد مشاركتهما كلاعبين، والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهخود لتحقيق إنجاز للكرة المصرية."

ويقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

نرشح لكم
بينهم "متأهل واحد للمونديال".. في الجول يكشف 3 منتخبات أوروبية مرشحة لمواجهة مصر وديا حسام حسن أمام مجلس النواب: الجمهور المصري يشجع المنتخب أكثر من الأندية مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نقترب من تعيين مدير فني برتغالي للتخطيط للكرة المصرية منتخب الناشئين يفوز على جينيس بثلاثية وديا استعدادا لكأس الأمم منافس مصر - إنفانتينو: منتخب إيران سيشارك بالتأكيد في كأس العالم مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا خاطبنا بمواعيد إرسال قائمة كأس العالم مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: العراق الأقرب لمواجهة مصر في القاهرة قبل كأس العالم منافس مصر - كريس وود مهاجم نيوزيلندا يعود للملاعب بعد 6 أشهر من الغياب
أخر الأخبار
بعد ارتباطه بالأهلي.. مصدر مقرب من بوجلبان يكشف لـ في الجول حقيقة رحيله عن تونس الأولمبي 4 دقيقة | الدوري المصري
فيتور ريس يكشف عن رغبته في العودة إلى مانشستر سيتي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كرة طائرة - الأهلي (17)-(22) قرطاج.. نصف نهائي إفريقيا للسيدات 18 دقيقة | كرة طائرة
الخطيب يجتمع بـ منصور وعبد الحفيظ لتقييم ما يخص قطاع كرة القدم 22 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - منتظرا الأهلي أو قرطاج.. سيدات البنك التجاري الكيني إلى نهائي إفريقيا 50 دقيقة | كرة طائرة
بمشاركة محمود وفا.. تأهيل مكثف للحكام قبل جولات الحسم في الدوري 56 دقيقة | الدوري المصري
القسم الثاني (ب) – بورفؤاد والنصر يقتربان من الترقي.. وهبوط الشرقية للدخان 58 دقيقة | القسم الثاني
بينهم "متأهل واحد للمونديال".. في الجول يكشف 3 منتخبات أوروبية مرشحة لمواجهة مصر وديا 59 دقيقة | منتخب مصر
