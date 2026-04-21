حسام حسن أمام مجلس النواب: الجمهور المصري يشجع المنتخب أكثر من الأندية

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 17:47

كتب : محمد جمال

حسام حسن في جلسة بمجلس النواب

يرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن الشعب المصري في الآونة الأخيرة أصبح يشجع منتخب مصر وينتمي له أكثر من الأندية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة محمد مجاهد، لمناقشة استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم المقبلة، حيث استعرض المدير الفني ملامح خطة الإعداد والتحديات التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال حسام حسن: "منتخب مصر يمثل قيمة كبيرة لكل المصريين داخل وخارج البلاء، وانتماء الجمهور للمنتخب يفوق الأندية، وأنا سعيد أن منتخب مصر أصبح سبب إسعاد الشعب المصري".

وأضاف "نعتمد على خوض مباريات قوية أمام مدارس كروية مختلفة بهدف رفع مستوى اللاعبين وتجهيزهم بشكل أمثل للمناسبات الكبرى، والمنتخبات الوطنية لا تتطور دون مواجهات قوية مع منتخبات كبيرة".

وواصل "أشكر هاني أبو ريدة على الدعم والتسنيق المستمر مع الجهاز الفني، والمرحلة المقبلة تتطلق المزيد من العمل والانضباط للحفاظ على سمعة الكرة المصرية وتحقيق نتائج تليق باسم منتخب مصر".

وأتم تصريحاته "الكرة الإفريقية أصبحت أكثر قوة وتطورت كثيرا، ولم يعد من السهل تحقيق نتائج دون جهد وعمل وإعداد متكامل، ولدينا مجموعة مميزة من المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح".

حسام حسن منتخب مصر
