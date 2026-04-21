تقرير سعودي: سيزامل والده.. النصر يدرس تصعيد كريستيانو جونيور في الموسم المقبل
الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 17:34
كتب : FilGoal
يدرس نادي النصر السعودي تصعيد كريستيانو جونيور نجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمجاورة والده في الفريق الأول.
ويلعب رونالدو في صفوف النصر منذ يناير 2023.
وبحسب صحيفة الوئام السعودية، فإن الإدارة الرياضية لنادي النصر تدرس إمكانية تصعيد كريستيانو رونالدو جونيور إلى الفريق الأول.
ويلعب كريستيانو رونالدو جونيور صاحب الـ15 عاما في فريق النصر تحت 17 عاما.
وسبق للشاب الصغير اللعب في أكاديمية مانشستر يونايتد وكذلك يوفنتوس قبل استقراره رفقة والده مع نادي النصر السعودي.
ومدد كريستيانو رونالدو تعاقده مع النصر حتى صيف 2027.
ولعب الأسطورة البرتغالية 135 مباراة بقميص النصر، وسجل 119 هدفا وصنع 23 آخرين.
