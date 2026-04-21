قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني.. واستمرار غياب أسينسيو وكورتوا ضد ألافيس

أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستلعب مساء اليوم ضد ديبورتيفو ألافيس.

ويلتقي ريال مدريد مع ألافيس على ملعب سانيتاجو برنابيو بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة عودة أوريلين تشواميني بعد غيابه عن مواجهة بايرن ميونيخ بسبب الإصابة.

بينما يستمر غياب تيبو كورتوا وراؤول أسينسيو بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أندري لونين - سيرجيو ميستري - خافي نافارو.

الدفاع: داني كارباخال - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - ترينت أكسندر أرنولد - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - دين هاوسن.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - تياجو بيتارش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة وبفارق 9 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يحتل ألافيس المركز الـ 17 برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن مراكز الهبوط.