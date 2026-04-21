ختام دوري Jr. NBA في مصر في نسخته الثالثة بمشاركة 240 لاعباً و24 فريقاً

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 15:43

كتب : محمود صلاح

أعلن مكتب رابطة كرة السلة الأمريكية لشمال أفريقيا في مصر برئاسة محمد عبد المطلب اختتام النسخة الثالثة من دوري Jr. NBA، والذي أُقيم بالتعاون مع ماڤين للتطوير العقاري، حيث أُقيمت اليوم المباراة النهائية بمشاركة مجموعة مميزة من المواهب الشابة من مختلف أنحاء الجمهورية.

وشهدت هذه النسخة مشاركة 240 لاعباً ولاعبة يمثلون 24 فريقاً، إلى جانب مشاركة نحو 50 مدرباً، ضمن منظومة فنية متكاملة هدفت إلى تطوير المهارات وصقل المواهب، إلى جانب تعزيز قيم العمل الجماعي والروح الرياضية.

كما شهد اليوم الختامي حضور ممثلين عن NBA Africa، إلى جانب أيمن علي وطارق السعيد، عضوي مجلس إدارة اتحاد كرة السلة المصري، حيث حضروا مراسم تتويج الفرق الفائزة.

وخلال منافسات الدوري، خاض المشاركون تجربة تنافسية قريبة من أجواء الدوريات الاحترافية، ما ساهم في تطوير مستواهم وتعزيز ارتباطهم باللعبة. ويواصل مكتب رابطة كرة السلة الأمريكية لشمال إفريقيا في مصر من خلال برنامج Jr. NBA دعمه لتنمية المواهب الشابة والمساهمة في انتشار كرة السلة في مصر.

