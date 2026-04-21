مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نقترب من تعيين مدير فني برتغالي للتخطيط للكرة المصرية

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 15:26

كتب : محمد جمال

الاتحاد المصري لكرة القدم

يقترب الاتحاد المصري لكرة القدم من تعيين مدير فني برتغالي للاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "نقترب من تعيين مدير فني برتغالي للاتحاد من أجل التخطيط للكرة المصرية".

ويسعى الاتحاد منذ فترة إلى تعيين مدير فني له خلفا لعلاء نبيل.

أخبار متعلقة:
وربطت بعض التقارير في وقت سابق اقتراب البرتغالي كارلوس كيروش من تولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري.

وقال مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة في تصريحات مرسلة للصحفيين في وقت سابق: "اتحاد الكرة ينفي نفيا قاطعا بشأن التعاقد مع أحد المدربين لتولي منصب المدير الفني للاتحاد".

وأضاف "هذه الأخبار غير الدقيقة تثير البلبلة والارتباك دون مبرر".

وأتم "أدعو وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والرجوع إلى البيانات والمصادر الرسمية لاتحاد الكرة قبل نشر أو تداول أي أخبار خاصة ما يتعلق بالقرارات الإدارية أو الفنية".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق عدم تجديد تعاقده مع علاء نبيل.

وشغل علاء نبيل منصب المدير الفني لاتحاد كرة القدم منذ 2023 حتى العام الماضي.

الاتحاد المصري لكرة القدم علاء نبيل
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
/articles/527693/مصدر-من-اتحاد-الكرة-لـ-في-الجول-نقترب-من-تعيين-مدير-فني-برتغالي-للتخطيط-للكرة-المصرية