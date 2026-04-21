جدو: الكرتي وزلاكة قد يغيبان عن مواجهة الزمالك.. والشيبي سيتدرب اليوم

كشف محمد ناجي جدو المدرب المساعد بفريق بيراميدز عن احتمالية غياب كل من محمود زلاكة ووليد الكرتي ومحمود مرعي عن مواجهة الزمالك المقبلة بالدوري.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك بعد غدا الخميس على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

وقال جدو عبر قناة إم بي سي مصر: "نعاني من الكثير من الإصابات ونتمنى عودتهم في أقرب وقت".

"إصابة مصطفى فتحي مؤثرة، كان يسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية والآن سيغيب حتى عن كأس العالم".

"محمد الشيبي من المفترض أن يتدرب اليوم وسنقيم حالته قبل مواجهة الزمالك، الكرتي وزلاكة ومحمود مرعي تعرضوا لإصابة أيضا وقد يغيبان عن مواجهة الزمالك ولكن أعتقد أنهم سيعودوا لمواجهة الأهلي".

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة.