نائب رئيس اتحاد السلة: فكرنا في رحيل أوجستي.. والأندية هي من طلبت إلغاء المحترفين

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 11:27

كتب : FilGoal

كشف محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن تحمل كل من الأهلي والاتحاد السكندري لقيمة استقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر بين الزمالك والمصرية للاتصالات.

وقال فتحي عبر قناة مودرن: "نهائي كأس مصر أقيم بتحكيم أجنبي، الاتحاد السكندري والأهلي هما من طلبا الحكام الأجانب للنهائي قبل إقامة مباريات نصف النهائي وهما من تحملا قيمة تواجد الحكام ولكن الطريف في الأمر هو ان الفريقان قد هزما بنصف النهائي ولم نكن نستطيع إخطار الاتحاد الدولي بتغيير الطاقم عقب وصوله لمصر ولذلك الزمالك والمصرية للاتصالات هما من استفادا من الطلب".

وواصل "أوجستي بوش هو أفضل مدرب دخل مصر خلال السنوات الاخيرة، هو على دراية وخبرة باللاعبين المصريين بالكامل والتعاقد معه لتدريب مصر كان بإجماع الآراء".

أخبار متعلقة:
كرة سلة – سبورتنج بطلا لكأس مصر للسيدات بعد الفوز على الأهلي كرة سلة – الاتحاد السكندري يعلن تعيين أشرف توفيق مدربا للفريق سلة - أبرت إنجليش يكشف موقفه من الاستمرار مع الزمالك انتهت سلة نهائي الكأس سيدات – الأهلي (70)-(82) سبورتنج.. تتويج الفريق السكندري

وأكمل "عدم تفرغ أوجستي لتدريب المنتخب فقط؟ روي رانا أيضا لم يتفرغ لتدريب مصر من قبله، أي مدرب ستتعاقد معه بهذا المستوى لن يكون متفرغا لتدريب المنتخب فقط".

وأردف "نتائجنا بالتصفيات كانت متوقعة لأن القرعة أوقعتنا مع أفضل منتخبين بإفريقيا".

وتابع "فكرنا في رحيل أوجستي بوش ولكن القرار سيكون عن طريق مجلس الإدارة بالكامل، وحتى الآن لم نتخذ مثل ذلك القرار وهو مستمر".

وأضاف "كعادة جميع الاتحادات، هناك أندية مديونة لاتحاد السلة ونطالب بها ونتخذ إجراءات مثل المنع من القيد، تلك الأندية تطلب الجدول وتدفع أجزاء حتى نحصل على جميع الديون".

وكشف "الزمالك هو صاحب أكبر مديونة لاتحاد كرة السلة بين الأندية المصرية، وهناك جدولة لتلك المديونيات، وأعتقد أن مجموعة مديونيات الأندية قد يصل إلى 20 مليون جنيه".

وأتم "منذ فترة طويلة نسمح بالتعاقد مع محترف واحد فقط بالدوري المصري، التعاقد مع محترف يكلف الأندية كثيرا، وحصلنا على مقترحات من الأندية نفسها لإلغاء وجود محترفين بالدوري ومن ضمنهم الأهلي والزمالك وهناك أندية أخرى رفضت مثل المصرية للاتصالات وسموحة والاتحاد السكندري وحاليا ندرس القرار كاتحاد سلة من جانب مادي وفني، صحيح أن القرار سيقلل الضغط المادي للأندية ولكنه لن يفيد اللعب فنيا".

نرشح لكم
كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها سلة - الجندي: لعبنا بشكل أفضل أمام داكار.. والمحترفون بدأوا في الانسجام كرة سلة - الأهلي يكشف تفاصيل إصابة دينا عمرو ويارا أسامة كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي كرة سلة - الأهلي يحقق فوزه الأول على حساب فالي دي داكار في BAL انتهت BAL - الأهلي (76)-(72) داكار.. بطولة إفريقيا لكرة السلة سلة - إيهاب أمين: لم ننسجم مع المحترفين بشكل جيد.. وعلينا التعلم من الأخطاء سلة - مدرب الأهلي: واثق في فوزنا بباقي مباريات BAL.. واتخذنا قرارات سيئة ضد الإفريقي
خالد جلال: لولا التحكيم كنا لنملك 25 نقطة حاليا 15 دقيقة | الدوري المصري
محسن صالح: رامي ربيعة أراد التجديد للأهلي ولكن 19 دقيقة | الدوري المصري
مصارعة - عبد الله حسونة: تدربت على حركة خدعة النهائي كثيرا قبل تنفيذها 43 دقيقة | رياضات أخرى
كومباني: ما فعله أوليسي كان مبهرا.. وطلب للجماهير في مباراة الإياب ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الزمالك يتفق مع عاشور على تدريب فريق الطائرة ساعة | كرة طائرة
إنزاجي: إصابة كوليبالي نادرة.. ولم أشاهدها خلال 30 عاما من الخبرة ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر أرتيتا: سترون فريقا يريد الهيمنة ضد أتلتيكو.. ويجب أن نسدد أكثر 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
حامد عبد الله: أفضل الاحتراف الخارجي.. والزمالك الأقرب للدوري 2 ساعة | الدوري المصري
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة
