نائب رئيس اتحاد السلة: فكرنا في رحيل أوجستي.. والأندية هي من طلبت إلغاء المحترفين

كشف محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن تحمل كل من الأهلي والاتحاد السكندري لقيمة استقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر بين الزمالك والمصرية للاتصالات.

وقال فتحي عبر قناة مودرن: "نهائي كأس مصر أقيم بتحكيم أجنبي، الاتحاد السكندري والأهلي هما من طلبا الحكام الأجانب للنهائي قبل إقامة مباريات نصف النهائي وهما من تحملا قيمة تواجد الحكام ولكن الطريف في الأمر هو ان الفريقان قد هزما بنصف النهائي ولم نكن نستطيع إخطار الاتحاد الدولي بتغيير الطاقم عقب وصوله لمصر ولذلك الزمالك والمصرية للاتصالات هما من استفادا من الطلب".

وواصل "أوجستي بوش هو أفضل مدرب دخل مصر خلال السنوات الاخيرة، هو على دراية وخبرة باللاعبين المصريين بالكامل والتعاقد معه لتدريب مصر كان بإجماع الآراء".

وأكمل "عدم تفرغ أوجستي لتدريب المنتخب فقط؟ روي رانا أيضا لم يتفرغ لتدريب مصر من قبله، أي مدرب ستتعاقد معه بهذا المستوى لن يكون متفرغا لتدريب المنتخب فقط".

وأردف "نتائجنا بالتصفيات كانت متوقعة لأن القرعة أوقعتنا مع أفضل منتخبين بإفريقيا".

وتابع "فكرنا في رحيل أوجستي بوش ولكن القرار سيكون عن طريق مجلس الإدارة بالكامل، وحتى الآن لم نتخذ مثل ذلك القرار وهو مستمر".

وأضاف "كعادة جميع الاتحادات، هناك أندية مديونة لاتحاد السلة ونطالب بها ونتخذ إجراءات مثل المنع من القيد، تلك الأندية تطلب الجدول وتدفع أجزاء حتى نحصل على جميع الديون".

وكشف "الزمالك هو صاحب أكبر مديونة لاتحاد كرة السلة بين الأندية المصرية، وهناك جدولة لتلك المديونيات، وأعتقد أن مجموعة مديونيات الأندية قد يصل إلى 20 مليون جنيه".

وأتم "منذ فترة طويلة نسمح بالتعاقد مع محترف واحد فقط بالدوري المصري، التعاقد مع محترف يكلف الأندية كثيرا، وحصلنا على مقترحات من الأندية نفسها لإلغاء وجود محترفين بالدوري ومن ضمنهم الأهلي والزمالك وهناك أندية أخرى رفضت مثل المصرية للاتصالات وسموحة والاتحاد السكندري وحاليا ندرس القرار كاتحاد سلة من جانب مادي وفني، صحيح أن القرار سيقلل الضغط المادي للأندية ولكنه لن يفيد اللعب فنيا".