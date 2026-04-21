مواعيد مباريات الثلاثاء 21 أبريل.. ريال مدريد في الدوري وإنتر في نصف نهائي الكأس

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 10:21

كتب : FilGoal

أردا جولر - ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ

يواجه ريال مدريد منافسه ديبورتيفو ألافيس في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتلعب مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بين إنتر وكومو على ملعب جيوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري.

وانتهت مباراة الذهاب بدون أهداف.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × ديبورتيفو ألافيس.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

كأس إيطاليا

إننر × كومو.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على منصة شاهد.

الدوري الإنجليزي

برايتون × تشيلسي.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

دوري أبطال آسيا للنخبة

ماتشيدا × شباب أهلي دبي.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة وربع مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

ريال مدريد الدوري الإسباني
