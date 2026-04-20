السادسة تواليا دون خسارة.. فيورنتينا يتعادل مع ليتشي

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 23:20

كتب : FilGoal

فيورنتينا - ليتشي

تعادل فيورنتينا مع منافسه ليتشي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل جاك هاريسون هدف فيورنتينا، بينما أحرز تياجو جابرييل هدف ليتشي.

وللمباراة السادسة على التوالي لا يعرف فيورنتينا الخسارة في بطولة الدوري.

وحقق فيورنتينا نتيجة التعادل في 3 مباريات وفاز في 3 آخرين.

وانتصر فيورنتينا على كريمونيزي وهيلاس فيرونا ولاتسيو، بينما تعادل مع بارما وإنتر وليتشي.

وخسر ليتشي 4 مباريات متتالية من نابولي وروما وأتالانتا وبولونيا قبل أن يتعادل مع فيولا.

وتقدم هاريسون لفيورنتينا في الدقيقة 30 بعد تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

واستطاع جابرييل تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 71 من رأسية.

وبهذه النتيجة وصل فيورنتينا للنقطة 36 في المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد ليتشي للنقطة 28 في المركز الـ 18 المؤدي إلى الهبوط.

