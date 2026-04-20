كرة طائرة – الأهلي يعلن قائمة فريق الرجال المشاركة في بطولة إفريقيا

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 21:53

كتب : حسام نور الدين

الأهلي كرة طائرة رجال

أعلن جوردون مايفورث، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال، قائمة الفريق المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية رقم 47 المقرر إقامتها في رواندا، خلال الفترة من 20 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل، وضمت القائمة 14 لاعبًا.

وتضم قائمة رجال طائرة الأهلي كل من:

حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبد الرحمن سعودي وعبد الرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.

ويضم الجهاز الفني كل من: الأمريكي جوردون مايفورث مديرًا فنيًا، ومحمد السيد مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان المدير الإداري، وأحمد أسامة إداري الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وأسامة طعيمة وعبد الرحمن غانم إخصائيي التأهيل البدني، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم وأحمد رضا محللي الأداء، وحسام الدين عناية مخطط الأحمال، وهاني سعيد إخصائي التدليك.

