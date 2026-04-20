بحضور الخطيب.. الأهلي يفوز على زد 3-1 وديا

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 21:31

كتب : حسام نور الدين

فاز الأهلي على زد 3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا لاستكمال الأحمر للدوري، والتي أقيمت في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وشهدت المباراة حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لدعم اللاعبين.

وسجل ثلاثية الأهلي مروان عطية وحسين الشحات وأشرف بنشرقي.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز ثم الزمالك في الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر والذي يتبقى له مباراة.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي

وتقام مباراة بيراميدز والأهلي يوم الإثنين الموافق 27 أبريل الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

وتقام على استاد الدفاع الجوي.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

