بعد بنزيمة.. الهلال يعلن إصابة سالم الدوسري

أعلن نادي الهلال السعودي إصابة سالم الدوسري لاعب الفريق.

وكشف النادي عبر حسابه على موقع "X" أن سالم الدوسري شعر بآلام في الركبة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في 29 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 10 أهداف وصنع مثلهم.

وتعرض الدوسري لـ 7 إصابات خلال الموسم الجاري وغاب بسببها 186 يوما بواقع 22 مباراة.

وكان الهلال قد أعلن في وقت سابق إصابة كريم بنزيمة في الظهر.

وودع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على يد السد القطري من ربع النهائي بعد الخسارة بركلات الترجيح.

ويستعد الهلال لمواجهة ضمك يوم الثلاثاء 28 أبريل في الجولة 30 من الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، ويبتعد عن النصر المتصدر بفارق 8 نقاط.