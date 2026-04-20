مدرب نادي باريس ساخرا: أملك لاعبين إيطاليين أكثر من ميلان ويوفنتوس

سخر أنطوان كومبواريه المدير الفني لنادي باريس بسبب امتلاكه لاعبين إيطاليين أكثر من ميلان ويوفنتوس.

وقال كومبواريه عبر منصة ليج 1 بلص: "أملك في فريقي لاعبين إيطاليين أكثر من يوفنتوس وميلان، لهذا السبب منتخب إيطاليا لم يتأهل إلى كأس العالم 2026".

ويتواجد الثلاثي الإيطالي دييجو كوبولا وتشيرو إيموبيلي ولوكا كولييشو في نادي باريس.

وصنع إيموبيلي وكوبولا هدفين في فوز الفريق على ميتز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30.

ويحتل نادي باريس المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 38 نقطة.

وكان كومبواريه مدربا لمصطفى محمد في نانت ووصفه المهاجم المصري بأنه المدرب الأسوأ في مسيرته.

وقال مصطفى محمد في حوار لصحيفة "ouest-france" الفرنسية في وقت سابق: "أنطوان كومبواريه هو أسوأ مدرب عملت معه في حياتي فكرت في الرحيل. فكرت بشكل جيد ولو بقي كومبواريه، لرحلت".