انتهت سلة نهائي الكأس سيدات – الأهلي (70)-(82) سبورتنج.. تتويج الفريق السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة السلة للسيدات.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وكان سبورتنج فاز على الأهلي في السوبر المصري.

انطلاق المباراة

نهاية المباراة بفوز سبورتنج 82-70

ق 3: تقدم سبورتنج 75-69

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث 58-54 لصالح سبورتنج

ق 6: تقدم الأهلي 45-41

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 41-35

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 25-20

ق 4: تقدم سبورتنج 16-12

