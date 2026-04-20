الأعلى للإعلام يحفظ شكوى الزمالك ضد الإعلامية ياسمين عز بعد اعتذارها للنادي

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفظ الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد ياسيمن عز بعد اعتذارها للنادي.

وذلك بعد إفادة النادي بقبول اعتذار ياسمين عز.

وجاء بيان الأعلى للإعلام كالآتي:

"قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبد العزيز، حفظ الشكوى المقدمة من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، وذلك بعد إفادة النادي رسميًا بقبول اعتذارها".

"وتقدم نادي الزمالك، اليوم، بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإيقاف الإجراءات بشأن الشكوى المقدمة تجاه الإعلامية/ ياسمين عز".

"وجاء نص طلب نادي الزمالك: "بخصوص الشكوى المقدمة اليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026 من نادي الزمالك ضد المذيعة ياسمين عز في قناة إم بي سي مصر.. يرجى إيقاف التعامل مع هذه الشكوى بعد تواصل مسئولي القناة مع نادي الزمالك وقيام المذيعة بالاعتذار لنادي الزمالك وجماهيره ونشر الفيديو في حلقة البرنامج هذا الأسبوع.. وتقديرًا من إدارة نادي الزمالك لإدارة قناة إم بي سي مصر ومسئوليها وتعاونهم الدائم مع النادي".