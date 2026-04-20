جارسيا: سنقيم الممر الشرفي لأي منافس.. والتحكيم لا يتحمل وحده مسؤولية وداع دوري الأبطال

شدد إريك جارسيا لاعب برشلونة أن فريقه سيحترم أي منافس ويقوم بالممر الشرفي حال التتويج.

برشلونة حاليا في الصدارة برصيد 79 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 70 نقطة، والفارق بينهما 9 نقاط.

ويمكن لبرشلونة حسم اللقب في مباراة الكلاسيكو المنتظرة يوم 10 مايو في حالة تحقيق الفريقين لنتائج متساوية في المباريات الـ4 المقبلة بالدوري.

وقال جارسيا عبر صحيفة ماركا: "إذا فزنا باللقب وتم عمل ممر شرفي لنا، فهذا يعني أننا حسمنا البطولة مسبقا".

وأضاف "بالنسبة لنا، سنقوم بالممر الشرفي لأي منافس، بغض النظر عن اسمه، لأن هذا أقل شيء من الاحترام".

وتحدث عن الخروج من دوري أبطال أوروبا قائلا "كانت ضربة صعبة، كنا نعتقد أننا قريبون، لكن الآن سنركز على الدوري".

وواصل "الدوري هو مكافأة الاستمرارية، ونسعى لحسمه في أقرب وقت".

وعن التحكيم، أوضح "كانت هناك قرارات غريبة، لكن لا يمكن تحميل الحكام مسؤولية الخروج، كان لدينا 180 دقيقة لتحقيق التأهل".

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى طموحه الدولي قائلا "أتمنى التواجد في كأس العالم، وأعمل من أجل ذلك".

وكشفت رابطة الدوري الإسباني إقامة مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو في تمام العاشرة مساء (بتوقيت مصر) يوم الأحد 10 مايو.

وإذا استمر فارق الـ9 نقاط كما هو حتى موعد الكلاسيكو سيتوج برشلونة باللقب رسميا في حالة الفوز على ريال مدريد، لأن وقتها سيتسع الفارق لـ12 نقطة، قبل 3 جولات فقط من نهاية الموسم.