مصدر من الأهلي لـ في الجول: غير صحيح تفاوضنا مع فيرمينو

نفى مصدر من النادي الأهلي ما يتم تداوله بشأن الدخول في مفاوضات مع البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول السابق.

ويلعب روبرتو فيرمينو ضمن صفوف السد القطري بعد انضمامه من أهلي جدة السعودي.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "غير صحيح ما يتم تداوله عن التفاوض مع روبرتو فيرمينو".

وتابع "لم يحدث تواصل من الأساس وتركيز النادي في الفترة الحالية على المباريات المتبقية في الدوري".

وانتقل فيرمينو إلى أهلي جدة في صيف 2023 بعقد يمتد إلى صيف 2026، قادمًا من صفوف ليفربول الإنجليزي.

وأسهم فيرمينو في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

بينما انضم إلى السد القطري في صيف 2025 ويرتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل.

وخاض فيرمينو هذا الموسم 30 مباراة مع السد في مختلف المسابقات وساهم في 23 هدفا.

ونجح فيرمينو في تسجيل 16 هدفا وصناعة 7 آخرين.