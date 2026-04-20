الأعلى للإعلام يعلن تلقيه شكوى من الزمالك ضد مذيعة "إم بي سي مصر"

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقيه شكوى من نادي الزمالك ضد الإعلامية ياسمين عز مقدمة برامج بقناة "إم بي سي مصر".

وأحال المجلس الأعلى للإعلام شكوى الزمالك إلى لجنة الشكاوى لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وجاء بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كالآتي:

"تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبدالعزيز، شكوى من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج (كلام الناس) المذاع عبر قناة (إم بي سي مصر)".

"وأكد نادي الزمالك في شكواه، أن ما ذكرته مقدمة البرنامج تضمن مخالفة للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

"وتم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

واستأنف الفريق تدريباته أمس الأحد على استاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية بالأمس عقب التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد التعادل بدون أهداف مع شباب بلوزداد الجزائري.