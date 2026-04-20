قد تكون مواجهة حسم اللقب.. رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني موعد مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة.

برشلونة حاليا في الصدارة برصيد 79 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 70 نقطة، والفارق بينهما 9 نقاط.

ويمكن لبرشلونة حسم اللقب في مباراة الكلاسيكو المنتظرة يوم 10 مايو في حالة تحقيق الفريقين لنتائج متساوية في المباريات الـ4 المقبلة بالدوري.

وكشفت رابطة الدوري الإسباني إقامة مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو في تمام العاشرة مساء (بتوقيت مصر) يوم الأحد 10 مايو.

وإذا استمر فارق الـ9 نقاط كما هو حتى موعد الكلاسيكو سيتوج برشلونة باللقب رسميا في حالة الفوز على ريال مدريد، لأن وقتها سيتسع الفارق لـ12 نقطة، قبل 3 جولات فقط من نهاية الموسم.

وإليكم ترتيب مباريات الفريقين في الدوري:

ترتيب مباريات برشلونة:

22 أبريل - سلتا فيجو (على كامب نو)

25 أبريل - خيتافي (خارج كامب نو)

3 مايو - أوساسونا (خارج كامب نو)

10 مايو - ريال مدريد (على كامب نو)

13 مايو - ديبورتيفو ألافيس (خارج كامب نو)

17 مايو - ريال بيتيس (على كامب نو)

24 مايو - فالنسيا (خارج كامب نو)

ترتيب مباريات ريال مدريد:

21 أبريل - ديبورتيفو ألافيس (على سنتياجو برنابيو)

24 أبريل - ريال بيتيس (خارج سنتياجو برنابيو)

3 مايو - إسبانيول (خارج سنتياجو برنابيو)

10 مايو - برشلونة (خارج سنتياجو برنابيو)

13 مايو - ريال أوفييدو (على سنتياجو برنابيو)

17 مايو - إشبيلية (خارج سنتياجو برنابيو)

24 مايو - أتليتك بلباو (على سنتياجو برنابيو)