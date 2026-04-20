قد تكون مواجهة حسم اللقب.. رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 15:59

كتب : FilGoal

أعلنت رابطة الدوري الإسباني موعد مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة.

برشلونة حاليا في الصدارة برصيد 79 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 70 نقطة، والفارق بينهما 9 نقاط.

ويمكن لبرشلونة حسم اللقب في مباراة الكلاسيكو المنتظرة يوم 10 مايو في حالة تحقيق الفريقين لنتائج متساوية في المباريات الـ4 المقبلة بالدوري.

كلاسيكو الحسم يقترب.. موقف منافسة برشلونة وريال مدريد على الدوري والمباريات المتبقية الهلال يعلن عودة تمبكتي قبل كلاسيكو أهلي جدة انتهت بطرد مورينيو.. بنفيكا يعود من بعيد ويخطف نقطة من بورتو في كلاسيكو البرتغال كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد

وكشفت رابطة الدوري الإسباني إقامة مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو في تمام العاشرة مساء (بتوقيت مصر) يوم الأحد 10 مايو.

وإذا استمر فارق الـ9 نقاط كما هو حتى موعد الكلاسيكو سيتوج برشلونة باللقب رسميا في حالة الفوز على ريال مدريد، لأن وقتها سيتسع الفارق لـ12 نقطة، قبل 3 جولات فقط من نهاية الموسم.

وإليكم ترتيب مباريات الفريقين في الدوري:

ترتيب مباريات برشلونة:

22 أبريل - سلتا فيجو (على كامب نو)

25 أبريل - خيتافي (خارج كامب نو)

3 مايو - أوساسونا (خارج كامب نو)

10 مايو - ريال مدريد (على كامب نو)

13 مايو - ديبورتيفو ألافيس (خارج كامب نو)

17 مايو - ريال بيتيس (على كامب نو)

24 مايو - فالنسيا (خارج كامب نو)

ترتيب مباريات ريال مدريد:

21 أبريل - ديبورتيفو ألافيس (على سنتياجو برنابيو)

24 أبريل - ريال بيتيس (خارج سنتياجو برنابيو)

3 مايو - إسبانيول (خارج سنتياجو برنابيو)

10 مايو - برشلونة (خارج سنتياجو برنابيو)

13 مايو - ريال أوفييدو (على سنتياجو برنابيو)

17 مايو - إشبيلية (خارج سنتياجو برنابيو)

24 مايو - أتليتك بلباو (على سنتياجو برنابيو)

ماركا: كامافينجا يرفض فكرة الرحيل عن ريال مدريد جارسيا: سنقيم الممر الشرفي لأي منافس.. والتحكيم لا يتحمل وحده مسؤولية وداع دوري الأبطال تقرير: جلسة في برشلونة لحسم صفقتي باستوني وألفاريز موندو ديبورتيفو: كريستنسن يرفض عرض برشلونة الأول للتجديد مؤتمر أربيلوا: حرمونا من التأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا.. ومستقبلي لا يقلقني رومانو: أتلتيكو مدريد يسعى لتخفيض سعر نيكو جونزاليس رغم بند الشراء لورينتي: أخفقنا ولكن الأوقات السعيدة قادمة سيميوني: جماهيرنا بحاجة للفوز وليس الرسائل.. ونشعر بألم كبير
الأهلي يعلن مقاطعة قناة مودرن واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها 15 ثاتيه | الدوري المصري
"أسوأ من تعاملت معهم في حياتي".. عبد الرحمن شيكا يهاجم إدارة مودرن سبورت 5 دقيقة | الدوري المصري
القسم الثاني بـ - تأجيل حسم الصعود من تيم والمنيا للجولة الأخيرة 7 دقيقة | القسم الثاني
مباشر سلة نهائي الكأس سيدات – الأهلي (2)-(5) سبورتنج.. انطلاق المباراة 17 دقيقة | كرة سلة
مباشر أبطال آسيا للنخبة - أهلي جدة (0)-(0) فيسيل كوبي.. بداية المباراة 38 دقيقة | آسيا
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى الزمالك ضد الإعلامية ياسمين عز بعد اعتذارها للنادي 38 دقيقة | الدوري المصري
إنتر: لا توجد مؤشرات لرحيل باستوني.. وبرشلونة يتحدث ولا يهاتفنا 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشروق التونسية: مدرب الترجي مهدد بالإيقاف بسبب تصريحاته ضد حكم صنداونز 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
